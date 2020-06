Maurizio Sarri è sotto attacco ma se c'è una cosa per cui il tecnico della Juventus non ha colpe è la costruzione della rosa. In molti hanno fatto notare (non da oggi) come la squadra bianconera sia assolutamente sbilanciata, seppur piena di tanta qualità. Ma c'è anche un altro problema: questa Juve costa tanto, ha stipendi altissimi e calciatori che ormai sono in fase calante. L'emblema è Sami Khedira, che percepisce 6 milioni all'anno e che nelle ultime due stagioni non ha mai toccato quota 1000 minuti giocati. Come riporta Il Corriere di Torino, il tedesco costa 6135 euro al minuto, mentre solo Douglas Costa e Chiellini valgono di più facendo la media tra stipendio e minuti giocati in questa stagione.



