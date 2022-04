Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha segnato solo 47 gol in questo campionato. È il decimo attacco della A e l’Inter, a 63, è un’altra vita. Non solo: Verona e Sassuolo, con 56, fanno parecchio meglio. In generale, il confronto è ancora più impattante se si confrontano con le big d'Europa: il Liverpool in campionato ha segnato 77 volte, il City 70, il Bayern 85, il Real 61, il Psg 64. "I 47 gol juventini nelle prime 31 partite di A, invece, sono quasi un record negativo del secolo. La Juve segnò lo stesso numero di gol nel 2010-11 e ancora meno, 45 reti, nel 1999-2000", racconta il quotidiano.