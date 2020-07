Una prestazione convincete, come vorrebbe Sarri. La Juventus ha risolto la pratica Genoa nel secondo tempo, con tre perle dei suoi giocatori migliori. Momento d’oro dunque per Dybala e Ronaldo, come conferma il club evidenziandone i numeri sul proprio sito: “Paulo Dybala ha segnato nelle ultime quattro partite di Serie A, sua miglior striscia da settembre 2017 e tra gol e assist ha partecipato ad almeno una rete nelle ultime tre trasferte di campionato. Sette dei suoi 10 gol in Serie A, inoltre, sono arrivati con il risultato bloccato sullo 0-0.



La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei partite di campionato, miglior striscia dal febbraio 2019 per i bianconeri.



Nel 2020 Cristiano Ronaldo ha segnato 14 gol, più di ogni altro giocatore in Serie A; Cristiano ha già eguagliato il suo numero di gol della scorsa stagione (28, tutte le competizioni). Quello di ieri è stato il secondo gol da fuori area di CR7 in Serie A, dopo quello dell’ottobre 2018 contro l’Empoli.



Tre dei sei gol di Douglas Costa con la Juventus in Serie A sono arrivati da fuori area”.