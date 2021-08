La Juventus nella scorsa stagione si è qualificata per la Champions League per il rotto della cuffia. Una competizione a cui i bianconeri hanno preso parte tantissime volte nella propria storia, grazie al proprio status di squadre più forte d'Italia. Ma andando a scandagliare i dati e le statistiche della storia della ex Coppa dei Campioni, scopriamo che la Juve detiene un record non troppo lusinghiero: quello delcontro le 24 del Real Madrid, le 23 del Bayern Monaco, le 20 di Arsenal e Inter, e via discorrendo.