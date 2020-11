Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha nel mirino due calciatori giovani e interessanti. Il primo è Gabriele Zappa, terzino del Cagliari (che affronterà i bianconeri questa sera) e che soprattutto si trova in una situazione contrattuale interessante: il 20enne è in prestito con obbligo di riscatto dal Pescara ed è "sott'osservazione da almeno un anno". Attenzione anche a Nuno Mendes, direttamente da "Casa CR7": "In questa prima parte di stagione ha già collezionato 9 presenze: 7 in campionato e 2 nei match di qualificazione di Europa League. Sul portoghese non c’è soltanto la Juventus: sono vigili tutti i principali top club europei".