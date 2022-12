Problema al collo per, che viene sostituito da Perin al termine del primo tempo di Juventus-Standard Liegi, con i belgi in vantaggio di una rete.Proprio l'estremo difensore polacco si era reso protagonista, in negativo, sull'autogol di Danilo che ha deciso la prima frazione di gioco: uno scontro fortuito, più un'uscita dai tempi sbagliati, ha portato la Juventus a subire la prima rete dopo ben 8 partite, ufficiali e amichevoli. Szczesny sarà naturalmente valutato nelle prossime ore: secondo quanto ricostruito da Sky Sport, Tek ha iniziato ad accusare il fastidio a metà del primo tempo. E non è mai passato. Vedremo dunque se sarà un infortunio di poco conto - inutile rischiare durante un match del genere - oppure se avrà bisogno di più tempo per recuperare.