Dopo otto vittorie di fila tra campionato e amichevoli, si chiude con un pareggio il 2022 della Juventus: ènell'ultimo test contro lo Standard Liegi. Ad aprire le marcature un'autorete di, il pari è stato siglato da Soulé su90' - 4 minuti di recupero.88' - Occasione da angolo per la Juve: svetta Huijsen, ma la palla è alta.75' - Destro di Soulé dal limite: è deviato, il portiere blocca agilmente.70' - Occasionissima per la Juve, che trova sul destro di Compagnon una grande occasione: murato in area piccola!70' - Dentro Sersanti per Miretti: è l'undicesimo cambio per la Juventus.59' - Cambio tra i bianconeri: dentro Barbieri, fuori Aké.55' - Super azione di Soulé, che pesca Compagnon all'ingresso dell'area: pestone netto, è52' - Punizione di Miretti dal limite: palla alta.45' - Riparte il match. E con tanti cambi per la Juve: Dentro Perin per Szczesny; Rugani, Huijsen e Gatti prendono il posto di Bremer, Alex Sandro e Danilo. A centrocampo, Barrenechea per Locatelli, Fagioli per McKennie. Sulla sinistra si rivede Iling, al posto di Kostic. Soulé e Compagnon prendono il posto di Milik e Kean.41' - Bremer prova a scuotere la Juve: destro da quasi 40 metri, messo in angolo dal portiere.35' - Ancora lo Standard a spaventare la Juve: botta dalla distanza di Zinckernagel, Szczesny deve smanacciare in qualche modo.33' - Reazione immediata dei bianconeri! Kean lavora un pallone per Milik, bravo a liberare Miretti da posizione defilata: collo esterno e palo pieno!31' -Autorete di Danilo, che tocca il pallone prima dell'uscita di Szczesny: è 1-0 per lo Standard.23' - Bomba incredibile di Balikwisha, che si stampa sul palo. Fortunato Szczesny.13' - Destro di Donnum, facile preda di Szczesny.8' - Super azione della Juve, che sfonda a destra con Danilo e poi Aké. Gran cross del francese, facile facile per Kean: l'attaccante insacca, ma è in fuorigioco. E tutto s'annulla...6' - Ancora Juventus, ancora Miretti: si è ritrovato il pallone sul destro da ottima posizione, bravo Alzate a deviare in angolo.4' - Buona azione della Juve, che lavora a sinistra tra Kostic e Miretti. Quest'ultimo propone per Kean: il sinistro al volo tocca l'esterno della porta.2' - Primo tentativo per la Juve: sinistro di Milik dai 25 metri. Para il portiere.1' - Calcio d'inizio: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, Locatelli, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Kean.Bodart; Laifis, Bokadi, Dussenne; Melegoni, Zinckernagel, Alzate, Donnum; Balikwisha; Davida, Perica.