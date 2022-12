Unaa due facce contro lo: una funziona, l'altra no. Il primo tempo dellanon é esattamente un bel messaggio in vista della ripresa del campionato, anzi. Al di là di qualche singolo che convince, nel complesso i bianconeri faticano a creare e rendersi pericolosi e un brutto errore di Szczesny costa l'imbattibilità che durava dal 2 novembre.Nella ripresa la Juve dei giovani che, invece, cambia marcia e mette sotto lo Standard Liegi. Ancora una volta, ed é una tendenza che già si é vista in precedenza, le notizie migliori per Allegri arrivano dagli Under.