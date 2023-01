chiesa a pogba : “oh sei arrivato tu e abbiamo preso gol” pic.twitter.com/SNHQ8tAdnP — miке (@chiccochiesa) December 30, 2022

Divertente siparietto tra Federicoe Pauldurante l'amichevole di venerdì tra. L'esterno bianconero, infatti, ha preso in giro il francese che, non appena arrivato all'Allianz Stadium, ha assistito al gol subìto dalla squadra di Massimiliano Allegri: "Oh sei arrivato tu e abbiamo preso gol...", le parole del classe 1997, che hanno fatto un po' preoccupare il compagno ancora alle prese con l'infortunio. Qui sotto ildell'episodio, condiviso da un utente Twitter.