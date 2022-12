Come racconta Tuttosport, oggi alle ore 14.30 lo Stadium riaccoglierà il popolo bianconero, in forma ridotta perché verranno aperti soltanto alcuni settori, però i biglietti a disposizione (a prezzi decisamente popolari rispetto a quelli abituali in stagione di campionato o Coppe) sono andati a ruba, tanto che certe zone sono diventate accessibili in prevendita proprio per venire incontro alla richiesta: saranno 8 mila oggi gli spettatori per l’amichevole con lo Standard Liegi. C’è voglia di Juve, ma anche la volontà di Allegri e della squadra di prendere per mano i tifosi come mai è successo in questa stagione: le sei vittorie consecutive a cavallo tra ottobre e novembre hanno risollevato il morale del popolo bianconero e anche rilanciato la speranza di raddrizzare il campionato.