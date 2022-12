A cinque giorni dalla, non è più tempo di esperimenti. Tra le mura dell’Allianz Stadium, la Juventus fa le prove generali per la ripresa del campionato, ma questa Juve sembra ancora lontana miglia dalla migliore versione di sé stessa.Certo, i carichi di lavoro si fanno sentire, ma il canovaccio è sempre lo stesso: squadra che fatica a proporsi con continuità in avanti e sfruttare le occasioni create. Se, poi, arriva l’errore del portiere, addio anche alla solidità difensiva.