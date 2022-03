Jaap Stam incorona Matthijs De Ligt. L'ex giocatore di Milan e Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, spendendo parole al miele per il giovane difensore della Juve: "Mi piace molto. Quando lavoravo nell'U23 dell'Ajax, lui giocava nell'U19 e veniva nella mia squadra ad allenarsi: ho sempre detto fin da quando aveva 16 anni che era già più forte dei ragazzi della prima squadra. Ed è migliorato tantissimo, ha fatto bene in Olanda, ma ci si chiedeva se sarebbe riuscito a sfondare anche alla Juve e ci è riuscito benissimo, anche in un club più grande e in una situazione più difficile. Sta facendo bene, forse l'allenatore non lo sceglie sempre ma è giovane e sta crescendo, diventerà uno dei più forti difensori al mondo".