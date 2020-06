Il dubbio che lega lo scambio Pjanic-Arthur porta con sé una certezza: il bosniaco non è più imprescindibile per la Juventus. Perno del centrocampo di Allegri, lo è stato anche per Sarri fino a che il tecnico ha constato che quei famosi ‘150 palloni a partita’ non sono stati mai capitalizzati, arrivando a sperimentare Bentancur davanti alla difesa. Il risultato? Promozione a pieni voti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il derby d’Italia contro l’Inter prima dello stop è stato solo il trailer di quanto Rodrigo possa dare in quel ruolo, e di quanto possa diventare centrale nel futuro prossimo della mediana bianconera.