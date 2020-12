Dal sito Juventus.com:

"Il dicembre bianconero prosegue serrato: non c'è allora nemmeno il tempo per godersi la grande partita di ieri sera, che già il campionato ritorna all'orizzonte.



La Juve, rientrata nella notte da Barcellona, è dunque tornata subito a lavorare alla Continassa, per cominciare a preparare la trasferta di domenica a Marassi, contro il Genoa (ore 18).



Scarico, come sempre, per chi ha giocato, campo (esercitazioni tecniche e partitella) per il resto del gruppo.



Gruppo che domani usufruirà di un giorno di riposo, per tornare ad allenarsi venerdì mattina al Training center."