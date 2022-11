Allegri non ci sta. Non gli piace che la Juve sia “bella e perdente”.Se ci pensiamo bene, fuori dalla passione, dal tifo e anche dall'osservazione asettica per entrare un po' nel romanzesco,. Facciamone un ripasso, a tinte colorate.Chi se lo aspettava un fiasco di tali proporzioni?Lo volevano per 2, 3 anni, ma lui agognava il ritorno al Rosario, a casa sua, e ha firmato per uno. Almeno in questo va ringraziato.che non disdegna, per un altra faccenda, stregoni e malocchi, sarà anche una “grande persona” come ha generosamente detto Nedved del Polpo, ma, se ci pensate bene, tutto “si tiene” nella sua vicenda. La diffidenza verso la scienza (gli ortopedici di fama mondiale che indicavano l'operazione chirurgica) e il ricorso ai marabù, gli stregoni di cultura musulmana, per affossare la carriera di altri giocatori. Lasciamo stare le voci di collegamenti con la criminalità organizzata e il volto oscuro della banlieu francese,La morale è che il giocatore le ha sbagliate tutte: terapia conservativa, operazione in ritardo, forzatura per recuperare in fretta, infiammazione che non passa.Per la serie “che ce ne facciamo?” Li hanno dati in prestito e ora si scopre che ce ne sarebbe bisogno come il pane,a centrocampo bastano Miretti, Locatelli e Rabiot; ai lati ci sono i fidi De Sciglio e Alex Sandro. E il risultato s'è visto.Il paradosso è che i “giovani” sono entrati quando non c'era più nessuno ovvero causa infortuni. Non si è trattato di lungimiranza o rischio calcolato.Certo non sono i salvatori della patria, ma almeno s'è visto un po' d'entusiasmo, un po' d'iniziativa e di coraggio.Sono gli stessi dell'anno scorso quando, certamente, in campo non s'erano palesati fulmini di guerra, ma la squadra vista fino a due tre partite fa sembrava appena tornata dalle vacanzedi chi non corre o corre male, di chi sembra non aver mai giocato insieme. Sull'infermeria abbiamo già detto: il paradosso, appunto, è che ha aiutato (meglio dire obbligato)Nella “depressione generalizzata” che attanaglia i bianconeri (cit. da Walter Sabatini), i 15 minuti di Chiesa sono stati molto di più d'un' entrata in campo., della fine dei tempi cupi, della riscossa. Forse è troppo, ma, almeno contro l'Inter, potrebbe essere il toccasana necessario. Poi, fra poco, inizierà la pausa di 2 mesi. Invocata da Nedved, è la notizia migliore per questa Juve.