Secondo Tuttosport, c'è una prospettiva che fa ben sperare in merito alla possibilità per ladi riavere a disposizione Paulentro la fine della stagione: qualora l'infortunio rimediato ieri sera dovesse rivelarsi "solo" un affaticamento muscolare, il Polpo resterebbe ai box per circa sette giorni. In caso contrario, invece, rischierebbe almeno una ventina di giorni di stop.