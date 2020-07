Stagione a rischio per Marash Kumbulla. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore albanese ha riportato una lesione al bicipite femorale e – come si legge – la stagione del classe 2000 potrebbe essere finita. Nelle ultime cinque partite di campionato, il suo posto verrà preso da Empereur. Da tempo Kumbulla è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui Inter, Juventus e Lazio, con quest’ultimi in vantaggio rispetto alle pretendenti.