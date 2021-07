Laè pronta per iniziare la sua nuova stagione alla: l'appuntamento è fissato al prossimodata in cui Max Allegri tornerà quindi dopo due stagioni di stop a varcare i cancelli della sede d'allenamento del club bianconero. Il tecnico livornese non potrà contare fin da subito sulla rosa al completo, perché coloro che sono attualmente impegnati con la semifinali dell'Europeo e della Copa America avranno qualche giorno in più di riposo e si aggregheranno al gruppo a fine mese. Si presenteranno puntuali invece i vari, ma anche i possibili partenti. Insieme a loro prenderà parte agli allenamenti anche qualche calciatore dell'Under 23. Tra questi figurano, che potrebbero trasferirsi al Sassuolo come contropartite per abbassare il prezzo del cartellino di Manuel Locatelli, obiettivo numero uno sul mercato.