Come racconta il Corriere dello Sport,è già in odore di staffetta con Milik anche senza il problema alla caviglia destra. Ma Allegri nel momento di massima difficoltà si schiera dalla sua parte: "Ci sono state critiche pure per Cristiano Ronaldo all’inizio perché non segnava nelle prime partite. L’attaccante è valutato per quello, Vlahovic ha 22 anni, capita a tutti, anche ai grandi, di vivere momenti in cui le cose vanno meno bene. Non scordiamoci che Rabiot qualcuno non voleva vederlo più in campo, qui le opinioni cambiano come il vento. Dusan ha delle caratteristiche ben precise, non è che ora è meno forte di quando è arrivato, è solo un momento in cui non fa gol".