Tutto pronto per l'arrivo di Igor Tudor nello staff di Andrea Pirlo. Come riporta Goal.com, l'​Hajduk Spalato ha dato il via libera per il trasferimento del tecnico croato che ha iniziato la scorsa stagione sulla panchina dell'Udinese salvo poi essere esonerato dopo un deludente avvio. Sarà lui uno dei collaboratori di Andrea Pirlo nella sua prima stagione da allenatore. Lunedì 24 agosto prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus con il primo allenamento alla Continassa. Con Pirlo ci sarà anche Tudor.