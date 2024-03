Juventus, i numeri in casa con il Genoa

La tifoseria sembra più che mai spaccata. Se da un lato, infatti, c'è chi nonostante tutto non rinuncia a esprimere il proprio affetto - anche nei confronti di Massimiliano, omaggiato persino con striscioni -, dall'altro c'è chi continua imperterrito a fischiare. Eppure l'è sempre "tutto esaurito", anche per la gara di domenica contro il. Ecco perché allora, come riflette La Stampa, per lasarà fondamentale centrare una vittoria: il posto in Champions League va blindato quanto prima, ma allo stesso tempo è importantissimo in questa fase ricompattare i tifosi, che almeno per un periodo in questa stagione era tornato ad essere una fortezza.Dopo 10 vittorie nelle prime 12 partite casalinghe, però, nelle ultime quattro i bianconeri hanno ottenuto un solo successo - sofferto, last minute contro il Frosinone -, con tanto di bruciante sconfitta contro l'Udinese. Ora vogliono rifarsi, sfruttando al meglio il fattore campo visto che con il Genoa sono imbattuti da 19 gare di fila all'Allianz Stadium: lo score parla nello specifico di 15 vittorie, di cui 10 arrivate a porta inviolata, inclusa la sfida più recente (2-0 il 15 dicembre 2021).Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.