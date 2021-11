"Gli ultimi tre incontri tra Juventus e Atalanta sono terminati tutti in parità: 1-1 il 16/12/2020, con il gol di Remo Freuler e il rigore parato da Gollini a Cristiano Ronaldo; il 2-2 dell’11/07/2020, con l’Atalanta due volte in vantaggio con Zapata e Malinovskyi ma raggiunta in entrambi i casi da due rigori concessi ai bianconeri e l’1-1 del 19/05/2019, pareggio fondamentale per la prima storica qualificazione in Champions League dei nerazzurri.".