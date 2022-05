Paulo Dybala si alza dalla panchina. Ovazione. E' bastato davvero pochissimo per scaldare l'Allianz Stadium. E subito dalle curve sono partiti i cori per lui: "Paulo Dybala, Paulo Dybala". Pochi minuti di riscaldamento, 3 o 4 e poi l'ingresso in campo, ovviamente accolto con un applauso fortissimo. I tifosi non perdono occasione per omaggiare il 10, che a fine stagione saluterà i bianconeri.