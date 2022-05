Federico Gatti, difensore classe 1998 attualmente in forza al Frosinone si unirà alla rosa della Juventus l'anno prossimo. Verrà aggregato in ritiro con la squadra di Allegri che in quel periodo avrà l'occasione di osservarlo e valutare se tenerlo in rosa o girarlo in prestito. A dare la notizia è Calciomercato.com.