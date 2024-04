il giovanissimo ds della Juve Stabia che ha vinto il girone C di Serie C, si è raccontato a La Verità. Il ventottenne originario di San Daniele del Friuli, già nel 2019 aveva fatto centro con la squadra della sua città, il Pordenone, arrivato alle porte della Serie A con la semifinale playoff nel 2020 e nel 2017 andò vicino a eliminare l’Inter a San Siro agli ottavi di Coppa Italia. Ecco le sue parole: «Io cerco di trasferire la mentalità che ho, poi non sempre ci si riesce perché ovviamente un successo o un insuccesso non dipendono solo dal direttore o dall’allenatore o dal singolo giocatore. Ma posso dire che siamo riusciti a creare, sia cinque anni fa che quest’anno, due gruppi con grande mentalità vincente e con dei valori, sia tecnici che umani».- «Beh, penso che ce ne sono parecchi che hanno fatto la gavetta. Il primo che mi viene in mente è Cristiano Giuntoli, partito dal basso e arrivato alla Juventus. Anche io sono partito dal basso e il mio obiettivo è provare ad arrivare il più in alto possibile, ma senza scordarmi da dove sono partito, perché non è che si arriva in Serie A per grazia ricevuta, ma solo tramite i risultati e il lavoro serio».