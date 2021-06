Lorenzo Pellegrini è pronto a rinnovare con la Roma. Seguito con interesse dalla Juventus, il centrocampista classe '96 ha sempre respinto i tentativi bianconeri per portarlo a Torino giurando fedeltà ai colori giallorossi, anche quando era ancora a Sassuolo e la Juve aveva provato a convincerlo. E pensare che - finora - la clausola di 30 milioni poteva essere il passepartout per prenderlo, ma la volontà del giocatore ha sempre fatto la differenza. E presto potrebbero arrivare anche i fatti, perché dopo l'Europeo il giocatore dovrebbe prolungare fino al 2024 con la Roma che toglierà definitivamente la clausola rescissoria sul suo contratto. E a quel punto, per la Juve, diventerà un obiettivo quasi irraggiungibile.