Tutti pazzi per Angel. Non vedono l'ora, i tifosi della, di guardare il Fideo atterrare a Torino, tanto che oltre 6.000 persone si sono collegate nella serata odierna a un portale dedicato al tracking dei voli aerei, sia di linea che privati, per seguire la rotta di unpartito da Parigi Bourget e diretto verso l'Italia, e più precisamente verso lo scalo dinel capoluogo piemontese. L'attesa, comunque, sta per finire. L'esterno argentino sta davvero arrivando, pronto per indossare la maglia bianconera.