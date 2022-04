Non solo Alvaro Morata (out per il prossimo match dopo il giallo ricevuto da diffidato). Anche Mattia De Sciglio dovrà saltare un turno di campionato per squalifica, nello specifico "per avere, al termine della gara (contro l'Inter, ndr.), nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".

Questa la decisione del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, che ha ufficializzato tutte le sanzioni relative alla 34^ giornata di Serie A dopo la riunione odierna con Stefania Ginesio e il Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti. Per il terzino della Juve anche una multa da 5.000 euro. Niente trasferta a Cagliari per lui, con Massimiliano Allegri che sarà dunque costretto a cercare altre soluzioni.