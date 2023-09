Probabilmente dipende dai punti di vista, ma a guardare i dati di un'analisi a cura delviene da pensare di sì. Ilha preso in esame gli ultimi 10 anni (dal 2014 al 2023) e analizzato il bilancio dei singoli club tra entrate e uscite per i trasferimenti, ricavandone una classifica che vede il dominio assoluto della, campionato dove militano ben 7 delle società inserite nella top 10. Al primo posto, entrando nel dettaglio, c'è ilcon un saldo negativo di 1.396 milioni di euro (1.959 spesi, 563 incassati), seguito dal(- 1.033 milioni di euro) e dal(-1.010).Laè 14^ con un, ma in Italia c'è anche chi fa "peggio": si tratta del, 9° in graduatoria, che nell'ultimo decennio ha sborsato 979 milioni e ne ha introitati "solo" 434. Meglio in questo senso il, al 19° posto assoluto con -325 milioni di euro, mentre restando in Liga ilè 7° con -663 milioni. Chiaramente si tratta di dati indicativi solo fino a un certo punto delle strategie di un club. Intanto, però, già nel corso di questa estate la Juve sembra aver messo in atto un deciso cambio di rotta sul, con due soli acquisti - Timothy Weah e Facundo Gonzalez - e tante cessioni che hanno avuto l'effetto di ridurre in maniera importante il peso della rosa sul bilancio. Da capire se questa tendenza continuerà anche nel prossimo futuro.