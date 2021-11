Secondo quanto riportato dal CIES, l'osservatorio sul calcio internazionale, la Juventus è tra le peggiori squadre italiane stando all'indice SMM, ossia il Sustainable Squad Management. Come riportato da Calcio e Finanza, questo indice prende in considerazioni diversi parametri tra cui l'età media della rosa e la durata dei loro contratti. In Europa svetta il, seguito da. Solo due italiane,, rispettivamente al 13° e al 16° posto.Stando alla Serie A, però, balza all'occhio la posizione della. I bianconeri sono dietro alle già citate, ma anche alle spalle di. Anche da questi dati si capisce come la Juve stia faticosamente ricreando un nuovo ciclo.