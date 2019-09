Secondo quanto raccolto dal CIES, la Juve è la squadra più 'costosa' tra quelle italiane. Non è certamente una sorpresa, semmai quest'ultima arriva continuando a leggere la classifica. No, non c'è il Napoli subito dietro: c'è il Milan che ha speso 408 milioni per la squadra che si ritrova Giampaolo tra le mani. Quindi l'Inter, a 364 milioni di euro; quarto, solo quarto, il Napoli di De Laurentiis intorno ai 300 milioni. Roma, Sampdoria, Torino e Fiorentina continuano la classifica, con la Lazio che fatica nonostante i risultati degli ultimi anni. Per fortuna di Inzaghi, è un indice che ha poco da condividere con le performance del campo.