La Juventus è partita per Ferrara, dove domani alle 18.00 si troverà di fronte la Spal di Luigi Di Biagio. Mentre l'allenatore spallino si prepara all'esordio casalingo, dopo essere subentrato a Leonardo Semplici, la squadra di Mauriziosi è fatta trovare per la partenza con qualche volto "nuovo" in gruppo, come Federico. Rientrato dall'infortunio l'ex Viola, sono rimasti fuori Higuain e Pjanic, ancora alle prese con la lombalgia il primo e con il fastidio agli adduttori il secondo.Ecco il video della partenza, pubblicato via Twitter dalla Juventus.