Atterrata a Torino dopo la trasferta portoghese, la Juventus si è messa subito al lavoro sui campi della Continassa per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera. Il gruppo, sotto gli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff, si è diviso in due: chi ha giocato ieri sera ha fatto scarico, esercitazioni per gli altri.Tra i giocatori scesi in campo alla Continassa, anche Gleison Bremer. Dopo l’apprensione e lo stop di ieri sera, dunque, allarme rientrato per il centrale brasiliano che, dunque, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Allegri per il Napoli. Dal 1’ minuto o dalla panchina, la decisione sarà del tecnico livornese, in base anche alle indicazioni dell’allenamento di domani.