La sfida della continuità e un perdono da ultimare. La Juventus si prepara alla sfida con il Genoa: domenica un momento da "vecchio calcio", con quella partita alle 15 di domenica che in questa stagione è capitato di fatto soltanto una volta, qualche settimana fa con il Benevento. Vecchi ricordi, ormai, soprattutto dopo i passi in avanti visti inizialmente nel derby pareggiato con il Toro e nella vittoria - netta - con il Napoli, che di sicuro ha saputo regalare un po' di entusiasmo per il finale di partita.



Ma una squadra che vince si può pure cambiare? Pirlo pensa a tre nuovi volti con il Genoa: guardate un po' nella gallery dedicata per saperne di più...