Non rovinare il giocattolo resta assolutamente al primo posto delle priorità della Juventus. Allegri però è contento: è uscito fuori dalla tempesta d'emergenza degli uomini senza incappare nell'emergenza di risultati. E' andato tutto bene, con l'Inter in primis e ancor di più dopo il rischio-beffa sul campo del Monza.Trovati (ancora) i risultati, adesso rientrano pure uomini fondamentali. E dal primo minuto: solo una parte di gara per Danilo e Locatelli, che si candidano invece a tornare dal primo minuto nella sfida con gli azzurri. Certamente, non uno scossone per il gruppo, che ha retto con la presenza di Rugani in difesa e Nicolussi in cabina di regia. Resisterà fino alla fine un dubbio.Allegri ritroverebbe così il trio brasiliano, presente anche nella disfatta atroce del Maradona: finì 5-1 e fu la mattonella scudetto degli azzurri. Stavolta, campo opposto. E opposto sarà pure il destino?