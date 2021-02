Dolce risveglio per la Juventus, che è tornata a lavorare alla Continassa dopo la vittoria per 3-0 contro il Crotone. Ecco il report dell’allenamento pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: “Dopo il 3-0 sul Crotone targato Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, la Juventus mette già nel mirino la prossima gara di Serie A, in programma sabato prossimo in casa del Verona. I bianconeri, per la prima volta nel 2021, non dovranno affrontare un impegno infrasettimanale.



La squadra si è ritrovata questa mattina al JTC agli ordini di Mister Andrea Pirlo. Scarico per chi è sceso in campo ieri nella gara dell'Allianz Stadium, seduta divisa in tre parti per il resto del gruppo: lavoro fisico, esercitazioni tecnico-tattiche e infine partitella.



Domani appuntamento al mattino”.