Il sito specializzato Footyheadlines ha pubblicato in esclusiva le prime foto di quella che sarà la terza maglia dellanella stagione 2022/2023: "La terza maglia da calcio Adidas Juventus 2022-2023 introduce un design sgargiante in rosa e blu, dominato da un motivo grafico astratto all-over e caratterizzato da loghi sia bianco (Adidas, Juventus) che blu (Jeep).La colorazione ufficiale della terza maglia della Juventus 22-23 è 'Collegiate Royal / Acid Red / White' . Guardando l'interno del colletto, sembra che il motivo dal davanti continuerà sul retro della terza maglia della Juve 2022-23. Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche completano il look insieme a 3 strisce bianche, poste sulle spalle".