La Juventus deve iniziare a valutare le alternative a centrocampo nel caso in cui Manuel Locatelli non arrivi a Torino dal Sassuolo. Sappiamo bene che il club bianconero è sulla buona strada per riaccogliere Miralem Pjanic, ma val la pena vagliare pure altri nomi. Ed è così che su Tuttosport spuntano due nuovi profili, provenienti dal campionato francese: un'idea è quella che porta ad, l'altra è quella didel Lione ma è meno probabile. Due piste che ci giungono quindi dal campionato francese.