Non un vero e proprio obiettivo per il quale fare salti mortali al fine di battere la concorrenza, piuttosto una manovra di disturbo. Così Tuttosport definisce la strategia della Juventus per Mattia Zaccagni, luce dell’Hellas Verona di Juric. Il giocatore è un forte obiettivo del Napoli, anche se la Juve ha intenzione di effettuare un sondaggio. Il club scaligero, dal canto suo, chiede 15 milioni di euro per Zaccagni.