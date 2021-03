1









Per quest'anno Andrea Pirlo ha adattato Kulusevski come attaccante, ma in vista della prossima stagione servirà almeno una punta di ruolo per completare il reparto (anche di più in caso di eventuali cessioni). Un nome che potrebbe interessare la dirigenza bianconera è quello di Timo Werner, che nel Chelsea sta facendo fatica a emergere e stanno valutando la cessionew. Il profilo dell'attaccante tedesco era già stato accostato alla Juve prima di trasferirsi in Inghilterra, e nel prossimo mercato potrebbe diventare una pista concreta.