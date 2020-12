Inizio di stagione strepitoso per Juan Cuadrado alla Juventus. Non solo per l’apporto in termini di passaggi chiave, 9 in 15 presenze stagionali, ma anche per la leadership che ha assunto nella fascia di competenza. Terzino ormai navigato, all’età di 32 anni riscuote gradimento anche al di fuori dall’Europa. Come riporta Fichajes.net, in Cina starebbero pensando al colombiano, in particolare il Guangzhou Evergrande, pronto ad offrire un triennale da 12 milioni di euro a stagione.