Non è cominciata nella maniera sperata l'avventura tra Kaio Jorge e la Juventus, con il brasiliano che è lontano dal campo praticamente da quasi un anno e che potrebbe anche non rivedere più il prato dell'Allianz Stadium. Già, perchè in queste ultime ore sulle sue tracce si sarebbero mossi anche i brasiliani del Flamengo, che molto probabilmente faranno un tentativo già nella finestra di gennaio.