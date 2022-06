Dopo l’addio di Francesco Pedone, per cinque anni alla guida dell’Under 17, prende quota la suggestione Simone Padoin. Come scrive Tuttosport, dopo cinque scudetti a Torino da calciatore e una prima esperienza nello staff tecnico di Massimiliano Allegri, in questi giorni ha iniziato a Coverciano il corso per conseguire l’attestato Uefa A: 192 ore di lezione che termineranno il prossimo 14 luglio. Potrà allenare a qualsiasi livello nei settori giovanili e fino alla Serie C.