L'obiettivo del mercato estivo della Juventus è Paul Pogba. Tuttavia stando a quanto riporta Telefoot il Paris Saint Germain si sarebbe inserito a gamba tesa per arrivare al centrocampista del Manchester United. In questo momento l'ex centrocampista bianconero non ha ancora deciso se restare in Inghilterra o cambiare club al termine della stagione. Oltre a Juventus e Paris Saint Germain è forte il pressing del Real Madrid.