Dopo aver trascinato il Palermo in Serie B a suon di gol, il centroavanti rosanero e di proprietà della Juve Matteo Brunori è finito nel mirino di diversi club di Serie A che, ora sembrano pronti a dare origine ad una vera e propria asta di mercato. Per ultimo, sembra essersi inserito anche l'Empoli che, stando a quanto riportato da La Nazione, avrebbe iniziato a sondare il terreno per il capocannoniere della Serie B.