Come racconta Tuttosport, di giorno in giorno, tra un messaggio social e l’altro di, si incrociano le indiscrezioni di accelerazioni (legate anche a una dead line degli inglesi fissata al 4 agosto) e di ripensamenti o, perfino, di un affare che si potrebbe concludere a prescindere dalla partenza del serbo. Ipotesi, questa, che non tiene minimamente conto del diktat della proprietà bianconera sul rispetto dei parametri di bilancio. La verità è che, ora, si è nel pieno del risiko e delle strategie (anche mediatiche e delle dichiarazioni) mentre la realtà, al solito più prosaica, racconta che Allegri, Giuntoli e lo staff bianconeri osservano con ansia i progressi di Vlahovic.