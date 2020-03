La Juventus non molla Federico Chiesa. Dopo averlo a lungo corteggiato la scorsa estate, i bianconeri potrebbero tornare alla carica del giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società Viola vorrebbe rinnovare il contratto a Chiesa, fino al 2023 per 3,5 milioni di euro a stagione, ponendo anche una clausola di 70 milioni. Una cifra che potrebbe essere il prezzo per tenere la Juventus lontana, o forse per facilitarne la cessione? Dubbi che solo nella prossima sessione di mercato si potrebbero risolvere.