La Juventus continua a seguire Federico Chiesa, anche se il giocatore Viola potrebbe prima rinnovare il contratto, come riporta Calciomercato.com. ​I dialoghi tra le parti proseguono costantemente, con la Fiorentina che vuole allungare di dodici mesi l’accordo con Chiesa (andrebbe in scadenza nel giugno del 2023). La società viola ha messo sul piatto cifre importanti: un contratto che partirebbe da 3,5 milioni arrivando a 4,5 milioni, più una serie di bonus. Le parti stanno anche trattando per inserire una clausola rescissoria nel nuovo accordo, da circa 70 milioni di euro. I contatti vanno avanti, la posizione della Fiorentina è chiara: Commisso vuole trattenere Chiesa almeno per un’altra stagione. Fondamentale sarà la volontà del giocatore, con Inter e Juve sullo sfondo.