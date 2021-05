Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio. E la Juve osserva, da lontano, in attesa di capire chi dovrà pagare la stagione negativa dei bianconeri. Sul banco degli imputati c'è Andrea Pirlo, che in caso di mancata qualificazione di Champions verrà probabilmente esonerato e a quel punto la Juve rifletterà sul profilo di Inzaghi, un allenatore che è sempre piaciuto in casa bianconera. Sullo sfondo, c'è sempre l'ombra di Max Allegri.