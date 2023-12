In queste ore starebbe emergendo un retroscena di mercato che vede coinvolto Paulo Dybala e che, potrebbe riguardare in maniera indiretta anche la Juve. Come analizzato da Gazzetta.it infatti, a partire da gennaio il giocatore argentino potrà liberarsi con il pagamento di una clausola da 13 milioni di euro che però, ha valenza solo per i club esteri. In Italia può essere annullata dalla Roma, a patto che venga riconosciuto una sorta di bonus al giocatore da circa 3-5 milioni di euro.